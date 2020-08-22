Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü negatif'e çekti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü 'durağan'dan negatif'e çekti.

Fitch'ten yapılan açıklamada, döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasına ait kredibilitenin ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen büyük bir cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığı belirtildi.

Mart ayından buyana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 16 değer yitirdiğini hatırlattı. Reel faiz oranlarındaki keskin düşüşün enflasyon beklentilerini ve para politikasının güvenilirliğini zayıflattığını kaydetti.

Açıklamada, 'döviz rezervlerinin tükenmesi, zayıf para politikası, negatif reel faiz oranları ve kısmen güçlü kredi teşviğinin tetiklediği yüksek cari açığın dış finansman risklerini artırdığı' ifade edildi.

Foreks anketinde beklenti görünüm ve notun değişmeyeceği yönündeydi.