Fitch: Türkiye için not indirimi riski görüyoruz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in EMEA Bölgesi Kredi Derecelendirme Başkanı Ed Parker Londra'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, Fitch'in Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyedeki kredi notuna ilişkin olarak not indirimi riski gördüklerini söyledi.

Parker, Türkiye'de bir ekiplerinin bulunduğunu ifade ederek, negatif görünümün Türkiye'deki risklerin arttığını işaret ettiğini söyledi.

Fitch Ratings, Türkiye’nin finansman ihtiyacının yüksek olmasına rağmen kamu finansmanının da güçlü olduğunu açıkladı.

"Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı yüksek, politik risk yüksek"

Kredi derecelendirme kuruluşunun, Londra’da küresel ekonomik gelişmelerin ele alındığı toplantıdaki sunum notlarında, “Türkiye’nin dış finansman ihtiyacı yüksek, politik risk yüksek. Kamu finansmanı ise halen güçlü.” değerlendirmelerine yer verildi.

Fitch’in Küresel Reyting Başkanı James McCormack ise Fitch Ratings’ten bir heyetin hali hazırda Türkiye’de olduğunu belirterek, negatif görünümünün risklerde yükselişe işaret ettiğini, not indirimi riskinin olduğunu söyledi.



Fitch Ratings, en son 19 Ağustos'ta yaptığı not açıklamasında, Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çekmişti.



Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü 27 Ocak'ta gözden geçirmesi bekleniyor.

Fitch'in ardından Gedikli açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, Fitch'den "yatırım yapılabilir notunuz tehlikede" açıklaması yapıldığına değinerek, "Yatırım yapılabilir kredi notu şüphesiz önemli ancak, Türkiye ekonomisini haftalık, aylık veriler üzerinden ve geçiş süreçlerinde iken verilen kararlar sağlıklı olmaz" diye konuştu.

Gedikli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anayasa referandumu süreci sonuçlandıktan sonra piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum. Neden çünkü siyasi risk diyerek algı operasyonu yapılıyor halbuki demokratik bir süreçtir bu. Ayrıca Türkiye jeopolitik riskleri minimize eden çok önemli dış politika hamleleri yapmakta."

Fitch'den "yatırım yapılabilir notunuz tehlikede"açıklaması yapıldı.Yatırım yapılabilir kredi notu şüphesiz önemli ancak, — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017

Türkiye ekonomisini haftalık,aylık veriler üzerinden ve geçiş süreçlerinde iken verilen kararlar sağlıklı olmaz. — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017

Anayasa referandumu süreci sonuçlandıktan sonra piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum.Neden çünkü — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017

siyasi risk diyerek algı operasyonu yapılıyor halbuki demokratik bir süreçtir bu. — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017

Ayrıca Türkiye jeopolitik riskleri minimize eden çok önemli dış politika hamleleri yapmakta. — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017

Türkiye'yi kredi notu üzerinden tehtid edercesine yapılan açıklamalar ise 15 Temmuz sonrası süreçte ekonomimizle ilgili oynanan — Dr.Bülent Gedikli (@BuGedikli) January 12, 2017