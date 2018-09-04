Fitch, Türkiye için büyüme tahminini düşürdü: Yüzde 1.2!

Fitch Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini 2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 1.2 ve 2020 için yüzde 3.9 olarak güncelledi. Fitch ayrıca ülke ekonomisi için temel 4 riske dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni bir rapor yayımladı.

Kurum 2018 – 2020 büyüme beklentilerini düşürdü ve önemli ölçüde aşağı yönlü risk gördüğünü vurguladı.

Buna göre kredi derecelendirme kuruluşunun 2018 yılına ilişkin Türkiye büyüme tahmini yüzde 3.8 (0.7 yüzde puanı düşürüldü), 2019 yılına ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 1.2 (2.4 yüzde puanı düşürüldü) oldu.

Fitch'in bir önceki tahminleri not indirimine gidildiği 13 Temmuz'da gerçekleşmişti.

“Faiz artacak"

Kurum tarafından kaleme alınan yazıda tahminlerinin otoritelerin TL'yi desteklemek adına kısa vadeli önlemler almayı sürdüreceği belirtildi.

Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği söylenen kurum tahminlerinde, bunun enflasyonu en azından 2020 yılının sonuna kadar tek haneye çekmek için yeterli olmayacağı savunuldu.

4 risk

Fitch, değerlendirmesinde 'kayda değer' belirsizliklere de değindi. Fitch'e göre Türkiye ekonomisi için temel senaryoda riskler şöyle: