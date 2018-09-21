Fitch, Türkiye enflasyon tahminini yükseltti: Özel sektör etkilenecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye için 2018 enflasyon beklentisini yüzde 13'ten yüzde 20'ye yükseltti. Enflasyonun satın almayı azaltacağı görüşünü bildiren kuruluş, özel sektörün yatırımlarının etkileneceğini aktardı.

"625 baz puanlık faiz artırımı kısa vadede kur üzerinde baskıyı azaltacak, ancak enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekecek” denilen Fitch açıklamasında "Temel senaryomuzda, yurt içi siyasi ortam nedeniyle bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulanmasını öngörmüyoruz” ifadesine yer verildi.

Küresel büyüme tahmini düştü

Kuruluş küresel büyüme tahminini ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı endişesiyle düşürdü. 2019 yılı için küresel büyüme tahmini yüzde 3.2'den yüzde 3.1'e indirildi.

Çin'in 2019 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6.3'ten yüzde 6.1'e düşürüldü. Fitch Şef Ekonomisti Brian Coulton ticaret savaşının artık bir realite olduğunu belirterek "ABD'nin Çin mallarına uyguladığı 200 milyar dolarlık ek tarifelerin küresel büyümeye belirgin etkisi olacak" ifadesini kullandı.



Açıklamada büyümenin daha az dengeli ve daha az senkronize bir hale geldiği de vurgulandı.

Türkiye tahminleri

- 625 baz puanlık faiz artırımı kısa vadede kur üzerinde baskıyı azaltacak, ancak enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek için faizlerin uzun süre yüksek kalması gerekecek.

-Temel senaryomuzda, yurt içi siyasi ortam nedeniyle bir IMF programı veya sermaye kontrolleri uygulanmasını öngörmüyoruz.

-Politika belirmemede erken bir gevşeme kur üzerinde piyasa baskısının yinelenmesine yol açabilir.

-Enflasyonun tahmin dönemimiz boyunca, yavaşlayacak ekonomik aktiviteye rağmen, çift hanelerde kalmasını bekliyoruz.

-Enflasyon satın alma gücünü azaltacak ve güven üzerinde etkileri özel sektör tüketimini, yatırımları etkileyecek.

-TCMB politika faiz oranının bu yıl yüzde 24, gelecek yıl yüzde 22, 2020'de yüzde 16 olmasını bekliyor.