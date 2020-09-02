Fitch, Türkiye'den sonra bankaların da görünümünü negatife indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin görünümünü geçen hafta negatife indirdikten sonra Çarşamba günü 20 Türk bankasının ve iştiraklerinin görünümünü durağandan negatife indirdi.

Fitch, finansal stresin artması ve bankaların devletten yeterli destek alamayacağının anlaşılması durumunda kredi notunu daha da kırabileceği uyarısında bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit edip görünümünü durağandan negatif’e çekerken Merkez Bankası’nın rezervlerindeki zayıflamaya özellikle dikkat çekmiş ve brüt rezervlerin 2019 sonunda 105.7 milyar dolarken Ağustos ortasında 88.2 milyar dolara gerilediğini belirtmişti.

Fitch, özel sektörün döviz borcunu çevirememesi durumunda, Merkez Bankası’nın rezervlerinin Swap’la bankalardan alınan borçlardan oluşmasının büyük risk doğuracağı uyarısı yapmıştı. Derecelendirme kuruluşu, Merkez Bankası’nın döviz açık pozisyonunun bilanço riski de doğurduğunu kaydetmişti.