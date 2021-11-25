Fitch: Türkiye'de enflasyon çift hanelerde kalmaya devam edecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch bugün yayınladığı "Gelişmekte olan Avrupa'da Para Politikası Kredibilitesi Enflasyona Nasıl Direnmekte" başlıklı raporunda Türkiye'ye de yer verdi.

Dünyanın haberine göre Analist Paul Gamble Türkiye'nin para politikasının ısrarcı bir şekilde TCMB'nin yüzde 5 olan orta vadeli enflasyon hedefini başaramadığına dikkat çekerek, 2017'den bu yana Tükiye'de ortalama enflasyonun her yıl çift haneli olduğunu ve 2021 yılında ortalama enflasyonun yüzde 17,3'le Fitch'in bölgede not verdiği ülkeler arasında en yüksek seviyede olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

"Türkiye'de enflasyon bekleyişleri çıpanlanmamış durumda" tespitini yapan ve TCMB'nin siyasi düşünceler ile kısıtlandığını belirten Fitch, eylül ve ekim aylarında yapılan faiz indirimlerini erken olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2023 yılı sonuna kadarki dönemde çift haneli rakamlarda kalmaya devam edeceğini tahmin ettiklerini de belirtti.