Fitch: Türk şirketleri güçlenen dolar karşısında risklere açık

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin tarihi olarak doların kuvvetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin Döviz cinsinden borçlarını azalttığını ve döviz varlıklarını artırdıklarını fakat döviz cinsinden borçlanmanın hala yaygın olduğunu ve döviz cinsinden gelirler ile yeterince etkili dengelenmediğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; gelişen ekonomilerdeki şirketlerin doların kuvvetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Fitch, Türk şirketlerinin tarihi olarak bu risklere daha fazla açık olduğunu vurguladı. Fitch’in incelemesine göre, Türk şirketlerinin döviz cinsi borçlarının oranı yüzde 70 seviyesindeyken döviz cinsi gelirlerinin oranı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Türk şirketlerinin dövizden kaynaklı risklere açıklığının geçen yıllarda Türk lirasında yaşanan değer kayıplarıyla ön plana çıktığını belirten Fitch, ABD Merkez Bankası Fed’in varlık alımı azaltımına yıl sonuna doğru başlayacağını beklediklerini ifade etti.

Türk lirası değer kaybettiği takdirde şirketlerin döviz cinsinden borçlarını Türk lirası cinsinden gelirleriyle çevirmeye çalışacağını dile getiren kurum, bu borçların kısa vadeli olması halinde risklerin daha da arttığının altını çizdi.