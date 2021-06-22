Fitch: Türk şirketleri doların değerlenmesiyle oluşacak risklere açık

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin tarihi olarak doların kuvvetlenmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bloomberg'in haberine göre uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin döviz cinsinden borçlarını azalttığını ve döviz varlıklarını arttırdığını belirtti. Ancak döviz cinsinden borçlanmanın hala yaygın olduğunu döviz gelirleriyle yeterince dengelenmediğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerin doların değer kazanmasının riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Fitch, Türk şirketlerinin tarihi olarak bu risklere daha açık olduğunun altını çizdi.

Türk şirketlerinin döviz cinsi borçlarının oranı yüzde 70 seviyesindeyken döviz cinsi gelirlerinin oranı yüzde 46 seviyesinde bulunuyor.

Fitch, Türk Lirası'nda geçtiğimiz yıllarda yaşanan değer kayıplarının, Türk şirketlerinin dövizden kaynaklı risklere açık olmasına yol açtığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) varlık alımını yıl sonuna doğru azaltacağını beklediklerini ifade etti.

Türk lirası değer kaybettiği takdirde şirketlerin döviz cinsinden borçlarını Türk lirası cinsinden gelirleriyle çevirmeye çalışacağını dile getiren kurum, bu borçların kısa vadeli olması halinde risklerin daha da arttığının altını çizdi.

"Döviz borçlarını kapatamayan Türk şirketleri fiyat artışını tüketiciye yansıtıyor"

Fitch, döviz cinsi gelirleri ile döviz cinsi borçlarını kapatamayan şirketlerin, riski azaltmadaki en büyük faktörü artan fiyatları tüketicilere yansıtabilme kapasiteleri olduğunu vurguladı.

Kurum, döviz kurunun hızlı değer kaybına uğradığı dönemlerde kısa vadeli risklerin daha ön plana çıktığını ifade etti.

"Türk şirketleri döviz riskine karşı önlemler alıyor"

Kurum, Türk şirketleri için döviz risklerinin hala ana faktör olmaya devam ettiğini ama 2017 yılsonundaki verilerle şu anki veriler karşılaştırıldığında şirketlerin bu riskleri sınırlamak için çeşitli önlemler aldığını vurguladı.

2017 yılında yüzde 71 seviyesinde bulunan bileşik döviz cinsi borcun yüzde 53’e gerilediğini belirten Fitch, döviz cinsinden gelirlerin de yüzde 26’dan yüzde 31’e çıktığına değindi.

Ayrıca Şirketlerin nakit pozisyonlarını arttırarak herhangi bir bozulmaya karşı likiditelerini güçlendirdiklerini belirtti.

Fitch, Gelirler içindeki nakit pozisyonların payının yüzde 21'den yüzde 28'e çıktığını söyledi.