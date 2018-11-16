Fitch: Türk bankaların bilançoları varlık kalitesi düşüşünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türk bankalarının 3. çeyrek bilançolarının varlık kalitesi düşüşünü teyit ettiğini bildirdi.



Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fitch açıklamasında "Türk bankalarının 3. çeyrek bilançoları, -ekonomideki yavaşlama, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve yüksek faiz oranlarının etkisiyle- varlık kalitesindeki düşüşü teyit ediyor" değerlendirmesini yaptı.



Fitch yabancı para cinsinden borçlananlar üzerindeki baskının gelecek yıl daha belirgin hale gelebileceği konusunda uyardı.



Çoğu Türk bankasının kredi notunu Temmuz ve Ekim'de düşürdüklerini hatırlatan Fitch, ekonomik koşullar stabilize olur ve bankaların finansal metrikleri belirgin biçimde kötüleşmezse not görünümlerinin negatiften durağana çekilebileceğini bildirdi.