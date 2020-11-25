Fitch: Türk bankaları borç ödemek için Merkez Bankası'ndaki dövizlerini kullanırsa ödemeler dengesi zorlanabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının döviz likiditesinin piyasa hareketlerine duyarlı kısa vadeli döviz borçları karşılamak için yeterli olduğunu ancak (döviz likiditelerinin) Merkez Bankası’na çok fazla bağlı hale geldiğini belirtti.

Paraanaliz.com'un haberine göre Türkiye Merkez Bankası’nın net döviz rezervleri 2020 üçüncü çeyreği sonunda bankaların döviz alacakları çıkartıldığında negatif seviyede bulunuyor.

Fitch raporunda, “Bu da demek oluyor ki, bankaların merkez bankasındaki likiditelerini kullanarak ciddi miktardaki dış borçlarını geri ödemeleri halinde Türkiye’nin dış finansmanı daha fazla baskı altında kalabilir” değerlendirmesi yaptı.

Rapora göre Türk bankalarının kısa vadeli dış borçları 2020’nin üçüncü çeyreği sonunda hafif bir yükselişle 84 milyar dolara çıkarken, uzun vadeli borçların da dahil olduğu toplam dış borçları ise 2020’nin ilk dokuz ayında 8 milyar dolar azalarak 135 milyar dolara düştü.

"12 aylık döviz gereksinimi 45 milyar dolar"

Fitch, bankaların önümüzdeki 12 ay için döviz cinsi potansiyel dış borç gereksinimlerinin üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yaklaşık 45 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Derecelendirme kuruluşu, sektörün 2020 üçüncü çeyrek sonundaki mevcut 82 milyar dolarlık döviz likiditesinin kısa süreli piyasa kapanmalarını ve orta seviyede döviz cinsi mevduat çıkışlarını karşılamaya yeterli olduğunu da ifade etti.

Rapora göre, bununla beraber bankaların döviz likiditesinin yarısından fazlası çoğunlukla döviz cinsi takas türünde olmak üzere Merkez Bankası rezervlerinde bulunuyor. Bu rakamın önemli bölümü de Merkez Bankası ile yapılan swaplardan kaynaklanıyor.