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Ekonomi

Fitch, TOKİ'nin notunu artırdı

Fitch Ratings, 5 Kasım'da Türkiye'nin not arttırımının ardından dün de İdare ile ilgili değerlendirmede bulundu

13 Kasım 2012 15:31

Fitch TOKİ'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "BB+"dan "BBB-"ye, yerel para kredi notunu da "BB+"dan "BBB"ye yükseltti.

Fitch Ratings, 5 Kasım'da Türkiye'nin not arttırımının ardından dün de İdare ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Fitch Raitings, TOKİ'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ''BB+''dan ''BBB-''ye, yerel para kredi notunu da ''BB+''dan ''BBB''ye yükseltti.

Fitch Ratings aynı zamanda TOKİ'nin uzun vadeli ulusal kredi notunu da ''AA+(tur)''dan ''AAA(tur)''a artırdı. Tüm kredi notlarının görünümü durağan olarak belirlendi.

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