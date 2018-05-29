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Ekonomi

Fitch: TL'deki düşüş belediyelerin borçlarına baskı oluşturuyor

Fitch Ratings,TL'de son dönemde yaşanan değer kaybının belediyelerin borçlarına baskı oluşturduğunu aktardı

29 Mayıs 2018 22:40

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, Türk belediyelerinin bütçe performansına yabancı para birimi cinsinden korumasız (unhedged) borçlanmalar nedeniyle, baskı oluşturulduğu aktarıldı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fitch İstanbul, İzmir ve Bursa'nın notunu BB+ ve görünümlerini "durağan" olarak belirlemişti. Yapılan açıklamada, bu şehirlerin yüksek oranda yabancı para birimi cinsinden korumasız (unhedged) borçlanmaya  (genel olarak euro cinsinden) sahip olduğu ve bu riskin değer kaybetme açısından önemli olduğu ifade edildi.

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