Fitch: TL'deki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, "Lira'daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor" dendi.

Fitch'in raporunda, "Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak" ifadesi yer aldı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s de üç gün önce, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody's buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimalini gösterdi.