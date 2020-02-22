T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notunu "BB-" görünümü ise "durağan" olarak teyit etti

22 Şubat 2020 00:36

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

Fitch Türkiye için , 2019'um Mayısı'nda yaptığı değerlendirmede kredi notunu "BB", görünümü "negatif" olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu "BB-"ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise "negatif" olan görünüm "durağan"a yükseltilirken, kredi notu "BB-" olarak korunmuştu. Fitch bu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu.

Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu, faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.

ETİKETLER

Fitch RatingsFitchFitch Türkiyekredi derecelendirmekredi derecelendirme kuruluşu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24