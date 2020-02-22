Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.

Beklenti kredi notu ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

Fitch Türkiye için , 2019'um Mayısı'nda yaptığı değerlendirmede kredi notunu "BB", görünümü "negatif" olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu "BB-"ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise "negatif" olan görünüm "durağan"a yükseltilirken, kredi notu "BB-" olarak korunmuştu. Fitch bu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu.

Fitch, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu, faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.