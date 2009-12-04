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Ekonomi

Fitch 'teğet'i tasdik etti

Devlet Bakanı Çağlayan, Fitch'in not artırımının küresel krizin Türkiye'yi teğet geçmesini tasdik ettiğini kaydetti.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Devlet Bakanı Çağlayan, Fitch'in not artırımının küresel krizin Türkiye'yi teğet geçmesini tasdik ettiğini kaydetti.

Dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dünkü iki kademelik not artırımının, küresel krizin Türkiye'yi teğet geçmesini tasdik ettiğini söyledi.

Temsa'nın yeni üretimi ile düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine Çağlayan, "Tahmin ediyorum diğer derecelendirme kuruluşları da artırım yapacaktır" dedi ve not artırımının yabancı yatırımları çekme konusunda da olumlu etkisi olacağını kaydetti.

Fitch, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi kredi notunu 2 kademe artırarak "BB+"ya yükselttiğini açıkladı.

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