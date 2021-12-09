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Ekonomi

Fitch: TCMB'nin faiz indirimi makroekonomik istikrar için risk

Kurum, gelişmiş ülke Merkez Bankaları'nın faiz artırması sonucu Türkiye'nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu vurguladı

09 Aralık 2021 16:05

Fitch Ratings, yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) daha fazla faiz indirmesinin ya da alışılmadık önlemler almasının makroekonomik istikrar için risk yarattığını söyledi. 2023 seçimlerine giderken Türkiye’yi takip edeceklerini belirten kurum, seçimlerin politika yapımını ve siyasi ortamı nasıl etkileyeceğini gözlemleyeceklerini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fed’in 25 baz puanlık faiz artırımı da dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerin faiz artırımlarına başlamasının belirli pozisyonlara sahip ülkeler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Fitch Ratings, bu faiz artırımlarına karşı Türkiye’nin bölgedeki en kırılgan ülke olduğunu dile getirdi.

Enflasyon yükselirken faiz indirimlerinin devam etmesinin para politikasının kredibilitesini düşürdüğünü ve Türk lirasını baskıladığını belirten kurum, Türkiye’nin son yıllarda birçok kur şoku atlattığını ve bir tane daha şokun yakında gerçekleşebileceğini vurguladı.

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