Fitch: Seçim sonucunun kredi profili üzerindeki etkileri, istikrarlı ve öngörülebilen bir politik ortama bağlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings belirsizliğin azalmasının, reformlarını uygulanmasının ve büyümenin desteklenmesinin Türkiye'nin kredi notu için olumlu olacağını belirtti. Yoğun seçim takvimi nedeniyle yakın zamanda ekonomi politikası üzerinde belirsizliklerin arttığını belirten Fitch, ülkenin politika bütünlüğü ve kredibilitesi açısından aynı reytinge sahip diğer ülkelerden daha zayıf durumda kaldığını da kaydetti.

Radikal'de yer alan habere göre, 1 Kasım genel seçiminin sonucuna ilişkin yapılan açıklamada, "Politika belirsizliğinin ve öngörülemezliğin çözülmesi, reformların uygulanması, sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi, dış hassasiyetleri azaltacak bir yeniden dengelenme ülke reytingi için pozitif olur" ifadelerine yer verildi.

"Kredi profili ve reyting, istikrarlı ve öngörülebilen bir politik ortama bağlı"

Türkiye'nin 2013-2015 yılları arasındaki seçim döngüsünü tamamladığını belirten Fitch Rating, "Seçim sonucunun Türkiye'nin kredi profili ve reytingi üzerindeki etkileri, yapısal reformlara ve ekonomik dengelenmeye taşıyacak daha istikrarlı ve öngörülebilen bir politik ortama bağlı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



Politik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde uzun süredir üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Fitch, öte yandan Türkiye ekonomisinin reel büyümesinin önümüzdeki yılın başından itibaren artırmasının beklendiğini belirtti.

Fitch açıklamasında, "Kilit önemdeki ekonomi bakanlıklarına ilişkin görevlendirmelerin yapılması politika niyetine ilişkin öncü işaret olabilir. Ekonomik istikrar için diğer önemli konu ise seçimlerin sonrasında Merkez Bankası'nın üzerindeki politik baskınının boyutu" ifadesine yer verdi. Fitch geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerinin detaylı programlarla istihdam piyasasındaki kilit zayıflıkları, enerji verimliliği, eğitim, özel sektör tasarruflarının ve yatırımlarının artırılması gibi önemli konuları ele aldığını hatırlattı.

"Türkiye, aynı reytinge sahip ülkelerden daha zayıf durumda kaldı"

Türkiye'nin yoğun seçim takvimi nedeniyle yakın zamanda ekonomi politikası üzerinde belirsizliklerin arttığını belirten Fitch, ülkenin politika bütünlüğü ve kredibilitesi açısından aynı reytinge sahip diğer ülkelerden daha zayıf durumda kaldığını kaydetti.

Genel seçimin sonucunda azalan belirsizliğin doğrudan politik riskte azalma anlamına gelemeyebileceğini belirten Fitch, başkanlık sistemine ilişkin olası girişimlerin iç politik tansiyonun yüksek kalmasına neden olabileceğini belirtti.

Değerlendirmesinde çözüm sürecine de değinen Fitch, "Sürecin seçim sonrasındaki dönemde yeniden sürdürülmesi belirsiz" ifadesine yer verdi.