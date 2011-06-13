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Ekonomi

Fitch seçim sonrası siyasi riske dikkat çekti

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, seçimlerin ardından gündeme gelmesi beklenen anayasa değişikliği

13 Haziran 2011 03:00

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, seçimlerin ardından gündeme  gelmesi beklenen anayasa değişikliği sürecinin siyasi istikrar ile uyumlu şekilde yönetilmesinin kredi notunu  yukarı yönlü destekleyeceğini fakat bu süreçte siyasetçilerin hızlı büyüyen ekonomiyi soğutma tedbirlerini göz ardı etmemesi gerektiğini kaydetti.

Fitch, milletvekili genel seçimlerinin ardından yayımladığı değerlendirme notunda, anayasa reformu sürecinin  siyasi risk yaratabileceğini belirterek, Türkiye'nin kredi notu üzerinde yakın döneme kadar devam eden siyasi  istikrarsızlık geçmişinin risk yarattığına dikkat çekti.

Fitch Avrupa, Ortadoğu ve Afrika birimi yöneticisi Ed Parker, alınacak herhangi bir kredi notu kararında  önemli bileşenlerden birinin siyasi risk olacağına dikkat çekerek, "Güçler ayrılığı, laiklik, din, milliyetçilik ve  azınlık hakları konularında tartışmalı konuları gündeme getirmesi muhtemel yeni anayasaya hazırlık süreci  belirgin siyasi risk yaratma potansiyeline sahip" dedi.

Parker, Türkiye'nin siyasi istikrarsızlık geçmişinin kredi notu üzerinde risk unsuru olduğuna dikkat çektiği  raporda ayrıca "Türkiye'nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye yükselmesi sürdürülebilir büyüme ile  uyumlu makroekonomik istikrara bağlı. Cari açık, enflasyon ve bankaların kredi büyümesindeki güncel trendler bu  konuda henüz hükme varılabilir bir durum ortaya koymuyor" dedi.

Rapora göre geçen yıl yüzde 3.3 olan bütçe açığının gayrı safi milli hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 2  civarına gerilemesi bekleniyor. Fitch, cari açığın GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 8.3 olmasını, 2012'de ise  yüzde 7.4'e gerilemesini öngörüyor.

Bütçe açığı ve kamu borcunun GSYH'ye oranındaki iyileşmelere rağmen seçim sonrasında mali anlamda  sıkılaştırıcı tedbirlerin ekonomiyi soğutmak anlamında faydalı olacağını belirtilen raporda, bu tedbirlerin  Merkez Bankası'nı da destekleyeceği ifade edildi.


 

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