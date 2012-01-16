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Ekonomi

Fitch, Rusya'nın görünümünü "durağan"a çevirdi ANKARA (A.A)

16 Ocak 2012 14:58

-Fitch, Rusya'nın görünümünü "durağan"a çevirdi ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın ''BBB'' olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti, not görünümünü ''pozitif''ten ''durağan''a çevirdi. Fitch ülke kredi notları direktörü Charles Seville yaptığı açıklamada, ''Fitch'in Rusya'nın kredi notunu teyit ettiği Eylül 2011'den bu yana bu ülkede siyasi belirsizliğin arttığını ve küresel ekonominin görünümünün kötüleştiğini'' belirtti. Seville, ''ülkenin kredi notunda bir iyileşme olasılığının ortadan kaybolduğunu ve riskler dengesini en iyi kredi notu görünümünün durağan olmasının yansıttığını'' kaydetti. Siyasi belirsizliğin ülkeden sermaye çıkışı riskini artırdığına, bunun da Rusya Merkez Bankasının rezervleri ve para birimi ruble üzerinde büyük baskı yaratabileceğine dikkati çeken kuruluş, küresel ekonomideki gerilemenin yinelenmesi halinde Rusya'nın 2008 yılındaki küresel finansal kriz dönemiyle karşılaştırıldığında mali teşvikler için olanaklarının daha az olacağını vurguladı.

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