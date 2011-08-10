-FITCH RUM KESİMİNİN NOTUNU DÜŞÜRDÜ ATİNA (A.A) - 10.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kıbrıs Rum kesiminin kredi notunu indirdi. Fitch yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum kesiminin ''A-'' olan kredi notunu iki kademe birden düşürerek ''BBB''ye çektiğini, kredi notunun görünümünün ise ''negatif'' olduğunu bildirdi. İndirimle birlikte Kıbrıs Rum kesiminin kredi notu çöp seviyesi ''junk''ın sadece iki kademe üzerinde bulunuyor. Fitch kredi notunun indiriminin ''gerçek ve beklenen mali gerilemeyi'' yansıttığını ve Kıbrıs Rum kesiminin borçlarını yeniden finanse etmek için uluslararası borç piyasasında kaynak bulmasının zor olacağını beklediğini belirtti. Kuruluş, Kıbrıs Rum kesiminin elektriğini sağlayan Vasiliko elektrik santralinin devre dışı kalmasına yol açan 11 Temmuz'daki patlamanın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini, böylece bütçe açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 7'sine yaklaşmasının beklendiğine işaret etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen ay Kıbrıs Rum kesiminin ''A2'' olan kredi notunu iki basamak düşürerek ''Baa1''e indirmişti.