-Fitch referandum kararını değerlendirdi PARİS (A.A) - 01.11.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) ile vardığı yardım anlaşmasına ilişkin yapmayı planladığı referandumdan ''hayır'' kararının çıkmasının, Avro Bölgesi'nin sürdürülebilirliğini tehdit edebileceğini bildirdi. Kuruluştan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan hükümetinin, AB liderlerinin geçen hafta vardığı 130 milyar avro değerindeki yardım anlaşmasına ilişkin Ocak ayında yapması öngörülen referandumda Yunan halkının ''hayır'' demesinin, bu ülkenin temerrüte düşme riskini artırabileceğine ya da Avro Bölgesi'nden çıkmasına yol açabileceğine dikkat çekti. Fitch, referandumdan çıkabilecek ''hayır'' kararının Avro Bölgesi'nin sürdürülebilirliği ve finansal istikrarı için ağır sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.