Fitch Rating's'ten 24 Türk bankasına kötü haber

Kredi derelendirme kuruluşu Fitch Rating's, yirmi dört Türk Bankası'nın yabancı para birimi cinsinden temerrüt notunu düşürdü ve bankaları negatif izlemeden çıkardı.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch ayrıca, 12 bankanın finansal kapasite notunu indirdi.

Kuruluş 13 Haziran'da Türkiye’nin kredi notunu ‘BB+’dan ‘BB’ seviyesine indirmiş, notgörünümünü de durağandan ‘negatif’e çevirmişti.

Yapılan açıklamada kararın fgerekçeleri şöyle belirtildi:

"Bankaların finansal kapasite notlarındaki indirim, performanslarındaki artan riski, varlık değerlerinii, likidite ve fonlama profillerini yansıtıyor"