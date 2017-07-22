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Ekonomi

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu

22 Temmuz 2017 02:14

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+" seviyesinde teyit etti, not görünümünün "durağan" olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, yüksek dış finansal zayıflıklar ile mali kararlığın ve güçlü büyüme performansının bir dengesi olduğu belirtildi. 

Türkiye'nin yapısal göstergelerinin eş ülkelere göre daha üstün olduğunun altı çizilen açıklamada, ülkede siyasi desteği arttırmak için hükümetin gündeminde ekonomiyi güçlendirmenin öne çıktığının tahmin edildiği kaydedildi. 

Öte yandan, açıklamada, siyasi ve jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi.

Doların tepkisi


Almanya ile yaşanan gerilim ve Draghi'nin açıklamalarıyla dün dalgalı bir seyir izleyen dolar fiyatları, Fitch'in kritik kararına tepkisiz kaldı.

Dün dalgalı bir seyir izledikten sonra bugün sakin hareket eden dolar/TL, Fitch'in beklentiler dahiline gelen Türkiye kararına tepki vermedi. Dolar kuru şu sıralarda 3.53 seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

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