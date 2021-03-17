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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Fitch, TCMB'nin politika faizinin 2021 sonu yüzde 15,00'e ineceğini tahmin etti

17 Mart 2021 23:30

Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 6,7'ye revize ederken 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye yükseltti.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre; Fitch Ratings, Türkiye'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e yükseltirken, 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 9,5'ten yüzde 9,2'ye indirdi.

Fitch, TCMB'nin politika faizinin 2021 sonu yüzde 15,00'e, gelecek yıl sonu ise yüzde 12,00'ye ineceği tahmininde bulunurken Dolar/TL kurunun bu yıl sonu 7,25, gelecek yıl sonu 7,50 olacağını tahmin etti.

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