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Ekonomi

Fitch Ratings, Türkiye için büyüme beklentisini açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu, yükelen piyasalar listesinde ilk sırayı Hindistan'a verdi

05 Ocak 2018 01:27

Yükselen piyasaların gelecek 5 yıldaki büyüme oranlarına dair tahminini açıklayan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ortalama yüzde 4.8 büyümesi beklediğini kaydetti. 

“Yatırım ve Demografi, Yükselen Piyasaların Potansiyel Büyümesi için Belirleyici” başlıklı raporunda, Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 10 yükselen piyasa ekonomisine yönelik potansiyel büyüme beklentilerine yer veren Fitch Ratings, ilk sıraya Hindistan’ı yerleştirdi. Fitch Ratings, Hindistan'ın gelecek beş yılda ortalama yüzde 6,7 ile en yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. 

"Sermaye akışında yaşanabilecek uzun süreli yavaşlama, yatırımlarda kırılganlık yaratabilir"

Çin ve Endonezya’nın yıllık ortalama 5,5 potansiyel büyüme oranıyla Hindistan’ı takip edeceği öngörüsünde bulunan Fitch analistleri, üçüncü sırada yer alan Türkiye’nin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahminine yer verdi.

Raporda, Türkiye’nin potansiyel büyüme performansını yakalayabilmesinin, yüksek yatırım oranlarının sürmesine bağlı olduğuna işaret edilirken, sermaye akışlarında yaşanabilecek uzun süreli bir yavaşlamanın da yatırımlar açısından kırılganlık yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

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