Fitch Ratings: Türkiye bankaları yabancı finansmana yüksek derecede bağımlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Frankfurt'ta düzenlenen 'Kredi Görünümü Konferansına' ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan satırbaşlarında, "Siyasi riskler ekonomik performansı, bankaların varlık kalitesini zayıflatabilir" yorumuna yer verildi.

Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya'da negatif kredi notu görünümünün bankalar için aşağı yönlü risklere katkıda bulunduğu belirtilirken, "(Türkiye'de) Mevduatlar sabit, el koyulan şirketlerdeki kredi pozisyonu minimal, dış finansmana ulaşım korunuyor" denildi.

Negative outlooks in Turkey, South Africa, Brazil, Saudi Arabia, Colombia contribute to downside risks for banks #FitchCredit