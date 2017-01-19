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Ekonomi

Fitch Ratings: Türkiye bankaları yabancı finansmana yüksek derecede bağımlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Twitter hesabından Türk bankaları için siyasi risk uyarısında bulundu

19 Ocak 2017 17:35

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Frankfurt'ta düzenlenen 'Kredi Görünümü Konferansına' ilişkin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan satırbaşlarında, "Siyasi riskler ekonomik performansı, bankaların varlık kalitesini zayıflatabilir" yorumuna yer verildi.

Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya'da negatif kredi notu görünümünün bankalar için aşağı yönlü risklere katkıda bulunduğu belirtilirken, "(Türkiye'de) Mevduatlar sabit, el koyulan şirketlerdeki kredi pozisyonu minimal, dış finansmana ulaşım korunuyor" denildi.

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Fitch RatingsTürk bankalarısiyasiriskuyarıTwitterfinansmanbağımlıMehmet Şimşek
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