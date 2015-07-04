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Ekonomi

Fitch raporuna, göre dolar ve ABD faizine bağlı en kırılgan şirketler Türkiye'de

'Türk şirketlerinin yüzde 85'inin borçları dolar cinsinden'

04 Temmuz 2015 16:12

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Raitings, tarafından yayınlanan raporda Türk şirketlerinin EMEA gelişen piyasaları içinde hedge edilmemiş yüksek döviz açıkları nedeniyle ABD’deki faiz artırımı ve doların güç kazanmasından kaynaklanan risklere, en açık şirketler olduğu ifade edildi.

Kurumun EMEA piyasası içinde not verdiği ülkeler arasında bu risklere açık ikinci ülkenin Kazakistan olduğu ve Rusya, Ukrayna ve Güney Afrika'nın bunlara kıyasla daha iyi korunmuş durumda olduğu ifade edildi.

Türk şirketlerinin yüzde 85'inin borçlarının dolar cinsinden olduğunu ve gelirlerin ise büyük çoğunlukla TL cinsinden olduğu ve bu büyük ölçüde koruma altına alınmamış (hedge edilmemiş) döviz baskısının yerel paranın hızla zayıflamasına  ve şirketlerin mali oranlarında bozulma yaşanmasına neden olabileceği ifade edildi. Bununla birlikte bu risklerin halen şirketlerin sahip olduğu kredi notunun içinde yer aldığı dile getirildi.

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