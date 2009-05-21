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Ekonomi

Fıtch, Petkim'in notlarını değiştirmedi

21 Mayıs 2009 13:20

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in, PETKİM Petrokimya Holding A.Ş'nin kredi notlarını değiştirmediği bildirildi.

PETKİM'den İMKB'ye gönderilen yazıda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada, PETKİM'in kredi notlarının değiştirilmediğinin belirtildiği ifade edildi.

PETKİM'İN yazısında, Fitch Ratings'in açıklamasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsi kredi notunu (long term local and foreign, currency issue default ratings) (IDR) "BB eksi", ulusal uzun vadeli kredi notumuzu (national long term rating) ise "AA eksi" olarak teyit etmiştir. Şirketimizin durağan (stable) olan kredi notunun görünümünü ise yaşanan küresel krizin petrokimya sektörüne olumsuz etkisiyle negatife çevirmiştir."

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