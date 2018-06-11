Fitch: Merkez Bankası'nın faiz artışı senaryomuz paralelinde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı..." değerlendirmesini yaptı.

Fitch, seçim sonrasına işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde faizde sadeleşme kararı alan Merkez Bankası faizi 300 baz puan yukarı çekerek Likidite Pencedesi'ni yüzde 13.5'ten yüzde 16.5'e çıkarmıştı.