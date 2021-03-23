Fitch: Merkez Bankası'ındaki değişiklik enflasyon ve finansman risklerini artırdı

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Fitch raporunda, son kararın para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşürülmesi beklentilerine hasar verdiği belirtildi. Türk Lirası'ndaki keskin bir düşüşün ve politikadaki belirsizliğin risk iştahının düştüğü küresel bir ortamda dış finansman tarafında yeni baskılar getireceğine dikkat çekildi.

TCMB'nin politika faizi dışındaki araçları kullanmasının negatif algılanacağına vurgu yapan ve TL'deki değer kayıplarını izleyeceklerini belirten kuruluş, Naci Ağbal'ın görevden alınmasının etkilerini değerlendirmek için yeni TCMB Başkanı'nın politikadaki yönünü ve dış pozisyondaki değişimin dikkate alınacağını ifade etti.

Raporda, kredi büyümesini teşvik eden politikaların yeniden uygulanmasının negatif sinyal olacağı, yabancı yatırımcı çıkışları ve dolarizasyonun, küresel finansman koşullarının kötüleştiği zamanlarda ödemeler dengesi baskılarını artırabileceği belirtildi.