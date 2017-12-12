T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch: Küresel ülke borçları 9,7 trilyon dolara ulaştı

Euro bölgesinde büyüme 2,3 olarak bekleniyor

12 Aralık 2017 02:07

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, negatif getirili küresel ülke tahvili borçlarının 9,7 trilyon ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada Avrupa Merkez Bankası'nın aylık tahvil alım miktarını azaltma planına rağmen negatif getirili küresel ülke tahvili borçlarının 4 Aralık itibarıyla 9,7 trilyon ABD dolarına ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, negatif getirili küresel ülke tahvili borçlarının geçen yılın aynı döneminde ise 9,3 trilyon dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Euro Bölgesi’nin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin 2017 yılında beklentileri aştığı, büyüme ivmesinin 2018 yılında devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Euro bölgesinde büyüme 2,3 olarak bekleniyor

Euro Bölgesi’ndeki büyümenin yansıması olarak Avrupa Merkez Bankasının aylık varlık alım programını 2018 yılının ocak ayında 30 milyar dolar seviyesine indirmeyi planladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 2,3, gelecek senenin sonunda ise yüzde 2,2 seviyesine gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Buna rağmen, bu durumun yatırımcılara kısa ya da uzun vadeli tahvillere karşılık dikkate değer bir getiri artışı sağlamadığı vurgulandı.

 

ETİKETLER

fitcheurobüyümebeklenti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24