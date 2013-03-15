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Ekonomi

Fitch küresel büyüme tahminlerini düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ratings, küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü

15 Mart 2013 21:24

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yaptığı açıklamada, finans piyasası koşullarında son dönemde görülen toparlanmayı, reel ekonominin şimdye dek yakalayamadığını belirterek küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü.

Açıklamada, 2012 yılının dördüncü çeyreğinde, Euro Bölgesi ve ABD'de, 2009 resesyonundan bu yana en zayıf gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinin görülürken, riskli varlıklardaki spreadlerin daraldığını ve bazı büyük hisse senedi piyasalarının tarihi zirvelerinin yakınlarında olduğu vurgulandı. Fitch, bugün açıkladığı çeyrek dönemlik Küresel Ekonomik Görünün raporunda, küresel ekonominin 2013 yılında yüzde 2.2 ve 2014'te yüzde 2.8 büyüyeceği tahmininde bulundu. Önceki rapoda bu tahminler sırasıyla yüzde 2.4 ve yüzde 2.9 seviyelerindeydi.

Fitch, büyük gelişmiş ekonomilerin 2013 yılında yalnızca yüzde 1.0 ve 2014 yılında yalnızca ılımlı ve kademeli bir yükselişle yüzde 1.9 büyüyeceğini tahmin etti.

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