Fitch: Kurdaki düşüş sürdürülebilirse Türk bankaları için pozitif etkisi olur

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Aralık’ta duyurulan kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatlarıyla düşen kur ve azalan dolarizasyonun sürdürülebilir olduğu müddetçe Türk bankaları için pozitif olacağını fakat duyurulan programın kapsamının, etkisinin ve uygulamasının belirsiz olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre negatif reel faiz, para politikası belirsizlikleri ve enflasyon baskısının 2022 yılında kurdaki oynaklığın ana sebepleri olacağını belirten Fitch, yüksek seviyedeki refinansman gereklilikleri ve dolar mevduatları dolayısıyla Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunu belirtti.

Türkiye’deki zorlu operasyonel ortamın, azalan güvenin ve Türk lirasının daha fazla zayıflama ihtimalinin makroekonomik ve finansal istikrar için risk oluşturacağını belirten Fitch, bunun Türk bankalarının kredi profili için negatif olacağını ifade etti.