Fitch: Kredi notlarının görünümü geçen yıla göre daha zayıf

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch "Küresel Kredi Görünümü" raporunda küresel olarak kredi notlarının görünümünün geçen yıla göre daha zayıf olduğunu belirtti.



Fitch bu yıl küresel büyümenin yüzde 2.9 olacağını öngördü. Açıklamada, "ABD'de yatırımlarda toparlanma, gelişmiş piyasaların mali politikalarındaki genişleme, Brezilya ve Rusya'da resesyonların sona ermesiyle kğresel büyümenin yüzde 2.9 olmasını öngörüyoruz." ifadesi yer aldı.



Fitch büyümenin Euro Bölgesi'nde yüzde 1.4, Çin'de yüzde 6.4 olacağı tahmininnde bulundu.

Fitch, 20 Ağustos'ta Türkiye’nin 'BBB-' olan kredi notunu teyit ederken ‘durağan’ olan görünümünü ‘negatif’e çekmişti. Kredi derecelendirme kuruşu Türk bankalarının 2017 görünümünü de negatife düşürmüştü.