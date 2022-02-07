Fitch: Jeopolitik gerginlik, Avrupa gaz piyasasında daralmayı artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Avrupa'nın kısa vadede Rus gazına bağımlı kalmaya devam edeceğine yer verildi.

Düşük gaz stokları, Rusya’dan gelen gazın azalması ve son aylarda artan jeopolitik gerilimlerin Avrupa gaz piyasasındaki daralmayı artırdığı aktarılan açıklamada, söz konusu daralmanın uzun vadede gaz tedarikçilerinin çeşitlenmesine ve enerji geçişinin daha hızlı olmasına yol açabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Rus kamu şirketi Gazprom'un Avrupa'nın gaz talebinin yaklaşık üçte birini karşıladığı hatırlatılarak, "Gazprom, uzun vadeli sözleşmeler kapsamındaki teslimat yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiğini bildirmesine rağmen spot piyasada önemli hacimler sunamadı. Sonuç olarak, Gazprom bağlantılı boru hatlarının Avrupa pazarına gaz teslimatları azaldı." ifadeleri kullanıldı.

Avrupa'nın sıvılaştırılmış doğal gazda (LNG) Asya ile rekabetinin ve Avrupa gaz depolama tesislerinde düşük seviyelerin kıtada gaz fiyatlarını yüksek tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Kuzey Akımı 2 boru hattının onay sertifikasının gecikmesi ve jeopolitik gerginliklerin gaz fiyatlarındaki oynaklığı artırdığı, alternatif kaynak arayışına yol açtığı kaydedildi. (AA)