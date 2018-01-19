Fitch, İstanbul ofisini kapatıyor

Fitch, İstanbul ofisini kapatma kararı aldığını duyurdu.



Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Fitch Ratings, yapılan dikkatli değerlendirmenin ardından, İstanbul ofisini kapatma ve Fitch Ratings Finansal Derecelendirma Hizmetleri A.S.'yi tasfiye etme kararı aldı" ifadesine yer verildi.



Söz konusu karar, Fitch'in "uygun ofis ağı yapısını ve faaliyet gösterdiği her coğrafi konumdaki yeterli kaynak miktarını koruma isteği" sebebiyle alındı.



Fitch'in Türkiye'de gösterdiği faaliyetlerin ve kapsamının değişmediği belirtildi.