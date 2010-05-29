Fitch, İspanya'nın notunu düşürdü

T24-



Fitch'den yapılan açıklamada, ülkenin görünümünün sabit olduğu belirtilerek, tasarruf tedbirleri nedeniyle ülke ekonomisinin toparlanmasının yavaş olacağı vurgulandı.

Kuruluş, not indiriminde özel sektör borcu ile kamunun dış borcunun azaltılma sürecinde orta vadede İspanya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı değerlendirmesinin etkili olduğu ifade edildi.





Fitch, bu indirimle İspanya'nın notunu Nisan ayında ''AA''ya çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's (S&P) ile aynı seviyeye çekmiş oldu.

Yüksek bütçe açıkları nedeniyle Yunanistan'dan sonra Avrupa'nın yeni hasta adamları olmalarından endişe edilen Portekiz ve İspanya'nın notları geçen ay S&P ve Moody's tarafından indirilmişti.





İspanya'nın bütçe açığı, geçen yılın tamamında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 11,2'sini oluşturuyordu. Özel sektör borcu GSYH'nin yüzde 89'u düzeyinde bulunan ülkenin kamu borcunun ise bu yılın sonunda GSYH'nin yüzde 66'sına ulaşması bekleniyor.





Sosyalist hükümet, bütçe açığını gelecek yıl GSYH'nin yüzde 6'sına, 2013'te ise yüzde 3'üne indirebilmek için 2010-2011 döneminde uygulanmak üzere 15 milyar avroluk tasarruf tedbir paketi açıklamıştı.