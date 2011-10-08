-Fitch, İspanya ve İtalya'nın notunu düşürdü MADRİD (A.A) - 07.10.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, İspanya'nın uzun vadedeki kredi notunu AA+'dan AA-'ye düşürdü. Amerikan firması Fitch'den yapılan açıklamada, İspanya'nın kredi notunun iki basamak düşürülmesine gerekçe olarak, Avro bölgesindeki finansman krizinin yoğunluğu ve İspanya'daki özerk yönetimlerin kamu borçları sorunları gösterildi. Fitch, İspanya'nın kamu açığını kapatmaya yönelik hedeflerini tamamlayamayacağına ilişkin şüpheler olduğunu savundu. "İspanya'nın net dış borçlanmasının yüksek düzeyde olmasından, ekonomik büyümede kırılgan olmasından ve halen büyük kamu açığı bulunmasından" dolayı Fitch, İspanya'nın "dış yatırımcıların güvenini kazanmada ve Avrupalı diğer liderlerle birlikte borç krizini çözmede zarar görebilecek konumda olduğunu" belirtti. Fitch ayrıca mali krizden en çok etkilenen diğer bir AB ülkesi İtalya'nın da kredi notunu uzun vadede AA-'den A+'ya düşürdü. Açıklamaya göre, İtalya'nın da notunun düşürülmesinde Avro bölgesinde yaşanan yoğun kriz temel alınırken, bu krizin "mali ve ekonomik alanda İtalya'da şok etkisi yarattığı" ifade edildi. Fitch, İtalya ve İspanya'yı kredi notu görünümünü negatifte bıraktı.