Fitch: IMF’ye bakarız

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘pozitif izleme’ye almıştı. Japon JCR de görünümde durağandan çıkış olabileceği sinyali verdi. Türkiye’nin kredi bulma şartlarını yakından ilgilendiren ‘kredi notu’, artış trendinde.



Dünyanın en önemli ‘notçularından’ Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR’nin Başanalisti Yoşihiko Tamura, Türk ekonomisinin toparlanmaya geçtiğini belirterek, “IMF ile bir stand-by anlaşmasının Türkiye’ye olan güveni artıracağına inanıyoruz. Türkiye’ye verdiğimiz durağan görünümlü BB(-) derecesini koruyoruz. Ancak IMF ile ilişkileri, Avrupa Birliği reformlarını ve hükümetin mali politikalarını yakından takip ediyoruz” dedi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s yetkilileri de ekimde Türkiye’nin notunu negatiften durağana çevirdiklerini hatırlatarak, bu görüşlerini koruduklarını söyledi. Bir diğer ‘notçu’ Fitch ise, bu hafta Türkiye’nin döviz ve lira cinsinden uzun vadeli kredi notunu ‘pozitif’ izlemeye almıştı.

‘Pozitif’ izlemenin ardından, Türkiye’nin döviz cinsi uzun vadeli kredi notunun bir basamak artırılarak BB’ye yükseltilebileceği, lira cinsinden uzun vadeli kredi notunun da BB(+)’ya çıkabileceği belirtiliyor. Bu gelişme, gözleri diğer not kuruluşlarına çevirdi.



‘Cari açığa dikkat edilmeli’



Bir IMF anlaşmasının Türkiye’nin ‘görünümü’nde değişime neden olabileceği sinyalini veren JCR Başanalisti Tamura, şöyle konuştu:

“Türk ekonomisi 2. çeyrekten itibaren toparlanmaya geçti. 2010’da büyüme hızınız zayıf kalacak. Bu da ABD ve AB’nin zayıflığından kaynaklanacak. Ancak Türkiye’nin cari açık kaynaklı bir zayıflığı daha var. Bu açık, orta vadede kolayca genişleyebilir. Biz IMF ile anlaşmanın Türkiye’ye güveni artıracağına inanıyoruz. Şu an Türkiye için durağan görünümlü BB(-) notunu koruyoruz. Ancak IMF ile ilişkileri, AB reformlarını ve mali politikaları yakından takip ediyoruz.”



Kredi notları neye yarıyor?



Bir ülkenin yüksek kredi notu, ‘Buraya güvenle yatırım yapılır’ anlamına geliyor. AAA gibi üç tane A ekonomisi en güvenilir ülkelere veriliyor. Baa3 veya BBB- ise “Güvenle yatırım yapılır” demek. Daha düşük kredibilitede ülkelere BB ya da Ba1’den B3 ve B-’ye kadar not veriliyor. Türkiye’nin notu halen Moody’s’ten Ba3, JCR, S&P ve Fitch’ten ise BB(-) seviyesinde.



Notçular şikâyet konusu olmuştu



Kredi derecelendirme kurumları, Türkiye’ye verdikleri notların Türkiye ekonomisini yansıtmadığı eleştirilerine maruz kalıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki IMF toplantılarında, “Ülkemizin sağlam ekonomik yapısı ve krizde sergilediğimiz güçlü duruş göz önünde bulundurulduğunda ülke kredi notumuzun daha iyi noktalarda olması gerektiğine inanıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ise geçen hafta, Türkiye’nin risk priminin, küresel risk algılamalarındaki bozulmaya kredi notunun ima ettiğinin ötesinde direnç gösterdiğini belirtti.