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Ekonomi

FİTCH FRANSA'NIN NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ PARİS (A.A)

10 Ağustos 2011 21:21

-FİTCH FRANSA'NIN NOTUNU DEĞİŞTİRMEDİ PARİS (A.A) - 10.08.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch, Fransa'nın 'AAA' olan mevcut kredi notunu teyit etti.  Fransız-Amerikan kuruluşu Fitch'in sözcüsü, borsalardaki düşüşe Fransa'nın notunun düşürüleceği söylentisinin yolaçmış olmasına rağmen, Fransa'nın kredi notunun 'AAA', görünümünün "durağan" olduğunu belirtti. Sözcü, yaptığı açıklamada, "Fitch tarafında hiç birşey yok. Yeni birşey yok. Fransa'nın notu değişmedi, 'AAA' notu durağan" dedi.

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