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Dünya

Fitch Fransa'nın görünümünü negatife düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Fransa'nın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

17 Aralık 2011 02:00

T24 - Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Fransa'nın not görünümünü "durağan"dan "negatif"e düşürdü.
 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Fransa'nın "AAA" olan uzun vadeli kredi notunu teyit etti, not görünümünü ise "durağandan", "negatife" düşürdü.


Fitch açıklamasında, "negatif görünüm, Fransa'nın notunun iki yıl içinde düşürülmesi olasılığının yüzde 50'den biraz fazla olduğunu belirtmektedir" ifadesini kullandı.


Fitch ayrıca, avro bölgesindeki İspanya, İtalya, Belçika, Slovenya, Kıbrıs Rum kesimi ve İrlanda'yı da uyararak, bu ülkelerin notunu Ocak 2012'ye kadar düşürebileceğini bildirdi.


Bu ülkelerin not görünümlerinin "negatif" olduğu belirtildi.

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