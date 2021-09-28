Fitch: Faiz indirimi enflasyonu kontrol altında tutmayı zorlaştıracak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ılımlı dışsal iyileşmeye zarar verebileceğini söyledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre Fitch, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi kararı ve sözlü yönlendirmede yaptığı değişikliğin enflasyonu kontrol altında tutma konusundaki zorluğu artıracağını belirtirken, zayıf para politikası kredibilitesini yansıttığını kaydetti.

Yıl sonu Tüketici fiyat endeksi'ni (TÜFE) yüzde 17,2 bekleyen Fitch sağlam yurtiçi talep, yüksek uluslararası enerji fiyatları, lirada ek zayıflık ve enflasyon beklentilerinde yükselişle birlikte TÜFE tahmininin yukarı yönlü revize edilebileceğini kaydetti.

Rezervlerde ve turizmde toparlanma, cari açıkta daralma ve dış finansmana erişimde sorun olmamasının kısa vadeli finansal baskıları yumuşattığına değinilen raporda buna karşın düşük rezerv, döviz swaplarına olan bağımlılık, yüksek dolarizasyon ve daha zorlu dış koşullarla dışsal kırılganlıkların yüksek kalmayı sürdürdüğü ifade edildi. Fitch, “Bu kırılganlıklar, yurt içi güvenin zayıflaması ve dolarizasyonla artabilir” diye ekledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha fazla Rus askeri ekipmanının alınabileceğini belirtmesinin ABD ile gerginliği artırabileceğini düşündüklerini söyleyen Fitch, fazladan alımların ABD yaptırımlarıyla sonuçlanma ihtimalinin daha önce dile getirildiğini belirtti.

Fitch geçtiğimiz ay Türkiye’nin notunu BB-, görünümünü ‘durağan’ olarak sabit bırakmış, notun yüksek enflasyon ve zayıf para politikası kredibilitesini yansıttığını belirtmişti.

"Faiz indirim kararı uluslararası rezerv pozisyonlarındaki kısmı iyileşmeyi de riske atıyor"

TCMB’nin faiz indirim kararı sonrasında Bloomberg HT ile görüşlerini paylaşan Fitch Kıdemli Direktörü Erich Arispe, 100 baz puanlık indirimle beraber politika belirsizliğinin arttığını ve beklenenden erken gelen faiz indiriminin enflasyonu kontrol altına alma hedeflerini zora soktuğunu belirtmişti.

Artan enflasyon ve kötüleşen enflasyon beklentilerine rağmen siyasi faktörlerin TCMB’nin faiz artırımını sınırladığını belirten Arispe, aynı faktörlerden dolayı daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini söyledi.

“Makroekonomik baskılara karşı geç alınan önlemler politika kredibilitesinin zayıflığını gösterdi ve enflasyon büyük oranda bir süre daha yüzde 5’lik hedefin üzerinde kalacak” diyen Arispe, faiz indirim kararının Türkiye’nin uluslararası rezerv pozisyonlarındaki kısmi iyileşmeyi de azaltma riskinin bulunduğunu vurguladı.