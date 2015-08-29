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Ekonomi

Fitch: Erken seçim ekonomide belirsizlikleri artırıyor

Fitch, bu tablonun orta vadede ülkenin kredi notu için negatif olabileceğini belirtti

29 Ağustos 2015 13:07

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin erken seçime gidecek olmasının ülke ekonomisine dair belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Fitch'in yayınladığı son ülke değerlendirmesinde, erken seçim nedeniyle Türkiye'nin zaten karşı karşıya olduğu iç ve dış sorunların derinleşebileceği uyarısı yapıldı.

"Siyasi belirsizlik, PKK ile yürütülen barış sürecinin sonlanmasıyla ve Suriye'deki askeri operasyonlarla aynı döneme denk geldi" diyen Fitch, bu tablonun orta vadede ülkenin kredi notu için negatif olabileceğini belirtti.

Yapılan erken seçim anketlerinin 1 Kasım'da, 7 Haziran'da oluşan tablonun bir benzerine işaret ettiğini de belirten Fitch, "Bu durum seçimlerden çıkacak sonucun ekonomiyi kademeli olarak yeniden canlandıracak reformları geciktirebileceğini gösteriyor" diyor.

 

'Reform iştahı azalabilir'

 

Son AKP hükümetinin hazırladığı reform programını hatırlatan Fitch, "Ancak giderek uzayan seçim döngüsü reformların uygulanması için fırsatları ve siyasi iştahı azaltabilir" diyor.

Gelişen piyasalarda yaşanan son satış dalgasıyla birlikte Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında tarihi düşük seviyelere geldiğini de vurgulayan Fitch, Türkiye'nin hâlâ değişen yatırımcı algılarına karşı kırılgan olduğunu da vurguluyor.

Ancak Fitch tüm olumsuzluklara karşın bütçe dengesinin risk altında olmadığını ifade ediyor ve "Ekonomi daha da yavaşlarsa mali disiplin bir miktar gevşeyebilir. Ancak mali disipline olan siyasi inançta bir bozulma söz konusu değil" diyor.

Fitch, Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak üzerinde, BBB- olarak notluyor. Notun görünümü ise durağan.

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