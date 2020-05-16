Fitch: Erdoğan ne pahasına olursa olsun IMF'ye gitmez; gerekirse faiz artırır

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in yöneticisi Douglas Winslow, TL'deki değer kaybının sürmesi durumunda Erdoğan yönetiminin IMF'ye gitmek yerine faiz artırımı tercihini kullanacağını tahmin ettiklerini belirtti. Reuters’a bir röportaj veren Winslow, Türkiye’nin halen düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeninin, yetersiz döviz rezervleri ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyulan ihtiyaç olduğunu belirtti. Fitch, geçen Şubat ayında Türkiye’nin kredi notunu “durağan” görünümünü ise “BB-” olarak teyit etmişti.

"Olası senaryo faiz artırımı"

DW'nin haberine göre Winslow, TL üzerindeki baskının sürmesi durumunda Ankara'nın geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yöneleceğini belirterek, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz… Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek” yorumunu yaptı.

Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimaliniyse oldukça düşük gören Winslow, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz” dedi.