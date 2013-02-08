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Ekonomi

Fitch en büyük rakibine acımadı

Fitch en büyük rakiplerinden biri olan Standard & Poor’s’a acımadı

08 Şubat 2013 11:54

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD hükümetiyle davalık olan en büyük rakibi S&P’nin ana şirketi McGraw-Hill’ın notunu kırdı.

Her zaman ülkeler ve şirketlere verdikleri notlarla gündeme gelen kredi derecelendirme kuruluşları birbirilerini ilgilendiren not indirimleriyle gündemde.

Fitch en büyük rakiplerinden biri olan Standard & Poor’s’a acımadı. S&P'nin bağlı olduğu ana şirketi McGraw-Hill’in notunu bir basamak düşürerek BBB+’ya indirdi.

Fitch’in not indiriminin ABD Adalet Bakanlığı’nın S&P’ye karşı açtığı beş milyar dolarlık davayla ilgili olduğu ifade edildi.

Fitch davanın sürecine bağlı olarak şirket için daha fazla not indiriminin gündeme gelebileceğine işaret etti.


ABD S&P’den 5 milyar dolar istedi


ABD Adalet Bakanlığı, 2008 konut krizi öncesinde emlak kredileriyle bağlantılı varlıklara verdiği notlarda riskleri göz ardı edip kazanca odaklandığı gerekçesiyle kuruma karşı dava açtı.

ABD hükümeti S&P’den 5 milyar dolar tazminat talep ediyor.

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