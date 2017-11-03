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Ekonomi

Fitch: Döviz kurlarındaki oynaklık Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri için döviz riski yaratıyor

"Büyükşehir belediyelerinin çoğunluğunun Euro olmak üzere yüksek dış borcu var"

03 Kasım 2017 13:59

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, döviz kurlarında yaşanan oynaklığın Türkiye'nin büyükşehir belediyeleri için döviz riski yarattığı yorumunda bulundu.

Bu belediyelerin iç piyasada bulunmayan avantajlı şartlardan ötürü büyük sermaye gerektiren yatırımlarına yabancı para cinsinden kredi çektiğinin altı çizildi.

Fitch, büyükşehir belediyelerinin dış borçluluğunun nominal olarak son 10 yılda yüzde 180'den fazla yükseldiğini öne sürdü.

Fitch; İstanbul, İzmir, Bursa ve Antalya büyükşehir belediyelerinin çoğunluğunun Euro olmak üzere yüksek dış borcunun olduğunu ve bu borcun 'hedge' edilmediğini (riskten korunmadığını) vurguladı.

Kurum, son 10 yılda Türk Lirası'nın euroya karşı yüzde 6,7 değer kaybettiğini hatırlatarak, "Bu durum büyükşehir belediyelerini döviz kurlarında oynaklığın yüksek görüldüğü dönemlerde büyük değer kaybı riskiyle karşı karşıya bırakıyor" dedi.

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