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Dünya

Fitch de, Yunanistan'ın notunu düşürdü

Standard & Poor's (S&P) da Yunanistan'ın kredi notunu dün indirmişti

01 Temmuz 2015 09:50

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notunu "CCC"den "CC"ye düşürdü.

Fitch Ratings’ten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kredi notunun indirilmesine, gerekçe olarak, Yunanistan hükümeti ve resmi kreditörleri arasındaki müzakerelerin durma noktasına gelmesi gösterildi. Bu durumun, Yunanistan'ın devlet tahvillerini de içeren borç yükümlülüklerini yerine getirememe riskini ciddi derecede yükselttiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda hükümetin özel kreditörlere olan kamu borcunu ödeyemeyerek, temerrüde düşmesinin muhtemel olduğunu düşünüyoruz. Son günlerdeki olaylar, bizi anlaşmanın mali program geçerliliğini yitirmeden sağlanacağına ilişkin temel senaryomuzdan uzaklaştırdı"

Kuruluş tarafından Yunanistan’ın uzun vadeli kredi notu "CCC"den "CC"ye düşürüldü.

 

S&P de düşürmüştü

 

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da Yunanistan'ın kredi notunu dün "CCC"den "CCC-"ye indirmişti.

Yunanistan'ın kredi notu şu anda her iki derecelendirme kuruluşunun da "yatırım yapılamaz" ya da "çöp" olarak belirlediği not seviyelerinin daha da altında bulunuyor.

Bu arada, Yunanistan, Uluslararası Para Fonu'na bugün içinde yapması gereken 1,6 milyar avroluk geri ödemeyi gerçekleştirmedi.

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