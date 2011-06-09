-FITCH DE ABD'Yİ UYARDI WASHINGTON (A.A) - 09.06.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'yi kredi notunu düşürebileceği yönünde uyardı. Kuruluş yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ile ABD Kongresi'nin federal hükümetin borçlanma tavanını artırmak konusunda 2 Ağustos'a kadar uzlaşmaya varamaması halinde, ülkenin kredi notunun gözden geçirileceğine dikkat çekerek, bunun borçlanma maliyetinin artmasına ve ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına neden olacağını vurguladı. Fitch, ABD'nin ağustos ayındaki tahvil ödemesini gerçekleştirememesinin, ülkenin kredi notu üzerinde baskı oluşturacağını belirterek, borçlanma tavanının yükseltilmesi ve olası bir iflas riskinin bertaraf edilmesi durumunda ise ülkenin kredi notunun korunacağını kaydetti. Borçlanma tavanının artırılacağına olan inancını ifade eden Fitch, bunun gerçekleşmemesinin ülkeyi temerrüte düşme riskiyle karşı karşıya bıraktığına, ABD'de yönetim sorununa neden olabileceğine ve küresel finansal sistemin istikrarını tehdit edeceğine işaret etti. ABD'nin kredi notunu, tahvil ödemeleri ve borç limiti konusunda bir gelişme oluncaya kadar izlemeye alacaklarını ifade eden Fitch, dünyanın en büyük kredi alıcısının ve önde gelen rezerv para biriminin sahibi ABD'nin temerrüte düşmesinin, kırılgan finansal istikrar için çok büyük risk olduğuna dikkat çekti. Fitch, sorunun, özellikle Avrupa'nın toparlanmaya çalışan borç krizi sorununu daha ciddi bir şekilde artıracağının altını çizdi. ABD Hazine Bakanlığı, Kongre'den ocak ayından bu yana federal hükümetin borçlanma tavanını yükseltmesini talep ediyor. Ancak Cumhuriyetçiler, vergi artışı olmaksızın harcamaların kesilmesi konusunda ısrarlı davranıyor. Bakanlık, mayıs ayı başından bu yana borçlanmayı artırmadan tahvil ihalesine devam edilebilecek olağanüstü tedbirler alma yoluna gidiyor. Beyaz Saray, Kongre'nin 2 Ağustos tarihine kadar borçlanma tavanını artırmaması durumunda bunun, ABD'yi bir felaketle karşı karşıya bırakabileceğini öne sürerken, ABD Başkanı Barack Obama Kongre'ye koşulsuz olarak borçlanma tavanını artırması çağrısı yapıyor. Bütçe açığı 1,5 trilyon dolara yaklaşan ABD hükümetinin borçlanma tavanı ise 14,3 trilyon dolar düzeyinde bulunuyor. Diğer bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) da nisan ayında ABD'nin yüksek borcu nedeniyle, uzun vadeli kredi notu için benzer bir uyarı yaparak, not görünümü ''durağan''dan ''negatif''e çevirmişti. Moody's de geçen hafta ABD'yi söz konusu soruna ilişkin uyarmıştı.