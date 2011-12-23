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Ekonomi

Fitch, Asya ekonomilerine ilişkin büyüme tahminini aşağı çekti SİNGAPUR (A.A)

23 Aralık 2011 13:01

-Fitch, Asya ekonomilerine ilişkin büyüme tahminini aşağı çekti SİNGAPUR (A.A) - 23.12.2011 - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2012 yılı için Asya ekonomilerin ilişkin büyüme tahminin aşağı yönlü revize etti. Kuruluş yaptığı açıklamada, kararda, küresel ekonomide görülen yavaşlama, Çin ve Hindistan'ın yüksek enflasyon nedeniyle uyguladığı sıkı para politikasının etkili olduğunu belirtti. Bu yıl yüzde 7,1 büyümesi beklenen Asya ekonomilerinin gelecek yıl yüzde 6,8 büyüyeceği tahmininde bulunan Fitch, daha önceki açıklamalarında bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 7,4 büyüyeceğini öngörüyordu. Fitch, dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'in 2012 yılında yüzde 8,2, Hindistan'ın da 2012-2013 mali yılında yüzde 7,5 büyümesinin beklendiğini bildirdi. Kuruluş Haziran ayında yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin yüzde 8,5, Hindistan'ın ise yüzde 8,2 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.   Avro Bölgesi'ndeki borç krizinin, 2008-2009 küresel finansal krize göre ekonomileri ihracata dayalı Asya ülkelerinde şuana kadar etkisinin sınırlı olduğunu belirten ekonomistler, krizin bölge ekonomileri üzerinde etkisinin 2012 yılında ağırlaşmasının beklendiğini belirtiyor.

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