T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch: Amazon'un yeni genel merkezi uzun vadeli kredi etkisini hissedebilir

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Fitch Ratings, Amazon'un ikinci genel merkezinin (HQ2) konumunun yerel yönetim derecelendirmeleri veya nihai kazananın etrafında konut piyasası üzerinde yakın bir etkiye sahip olmayacağını belirtti

02 Mayıs 2018 19:19

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Mayıs (DHA) - Fitch Ratings, Amazon\'un ikinci genel merkezinin (HQ2) konumunun yerel yönetim derecelendirmeleri veya nihai kazananın etrafında konut piyasası üzerinde yakın bir etkiye sahip olmayacağını belirtti.
Fitch\'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“HQ2 tarafından getirilen işler, yalnızca mal varlıklarını, satışlarını ve gelir vergisini yakalayabilen yerel yönetimleri etkileyecektir. Bölgelerin kazanacağı öngörülen 50 bin iş, 10 milyonu aşan bir işgücüne sahip New York-Newark-Jersey City büyükşehir istatistik bölgesinin, işgücünün yüzde 7.4\'üne olan etkisinden çok daha az etkilenecek.
“Artan konut ihtiyacını karşılamak için yeterli kaynak olduğundan, yerel konut piyasalarında bir değişiklik öngörmüyoruz. Bölgeler için ortalama konut fiyatları endeksi ilk çeyrek 2017 ile ilk çeyrek 2018 arasında yüzde 5.9 artmıştır. Bu dönemde kiralar daha yavaş büyümüştür”.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirMayıs DHAFitch Ratings AmazonHQ2FitchBölgelerinNew YorkNewarkJersey CityBölgelerBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24